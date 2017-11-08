В Обнинске впервые пройдет чемпионат по капоэйре

На днях Краснознаменск принимал у себя в гостях более 1000 спортсменов из самых разных уголков страны.

Уже 12 ноября на базе СДЮСШОР А. Савина пройдет первое в истории наукограда первенство по капойэре.Вход для зрителей свободен, так что все желающие смогут понаблюдать за соревнованиями и поддержать обнинских спортсменов.Капоэйра – бразильское боевое искусство, которое включает в себя элементы акробатики и танца, что придает схваткам спортсменов схожесть с неким театральным представлением.Выступление участников будет вестись в рамках двух групп – новичков, недавно начавших заниматься капоэйрой, и разрядников - людей, посвятивших этому единоборству как минимум два года.Напоминаем, что недавно воспитанники обнинской школы капоэйры под руководством тренера Романа МАСЛАКА завоевали 7 медалей на Кубке Москвы.