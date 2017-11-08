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Обнинские школьники позаботились о птицах

8 ноября 2017
Экология


Обнинские школьники позаботились о птицах

Более тридцати кормушек для птиц развесили в Гурьяновском лесу учащиеся начальной школы.

В этом нелегком деле детям помогали сотрудники коммунальных служб, а само мероприятие стало завершающим этапом городского экологического конкурса.

Каждый из участников постарался придать своей кормушке индивидуальный характер, не забывая, впрочем, и о самом главном – её функциональности.

Как заметила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, дети проявили желание не только больше узнавать об экологии и окружающей среде, но и вносить посильный вклад в это большое дело.

- Было приятно видеть такой задор у ребят, все очень старались не столько ради победы, сколько просто ради доброго дела, а это многое значит, - отметила Татьяна Валерьевна.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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