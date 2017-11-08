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Обнинские кудоисты вернулись с всероссийского турнира с девятью медалями!

8 ноября 2017
Спорт


Обнинские кудоисты вернулись с всероссийского турнира с девятью медалями!

На днях воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава» посетили Воронеж, где проходил Всероссийский турнир по КУДО.

Соревнования собрали более 150 участников из разных городов страны. В упорной борьбе спортсменам первого наукограда удалось отвоевать сразу 9 наград!

Так, по «золоту» домой увезли Дмитрий МИШУНИЧЕВ, Егор ПОЛЕНКОВ, Александр КУЮЖУКЛУ, Максим СИМОНЕНКО и Дарья ВЕЛИЧКИНА. «Серебро» отвоевал Викентий ВОЯКОВСКИЙ, а «бронза» досталась Никите УСЕНКО, Тиграну АВЕТИСЯНУ и Виталию КУЗЬМИНУ.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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