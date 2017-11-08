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8 ноября 2017
Мероприятия
Обнинским подросткам вручил паспорта начальник ОМВД
Организовали мероприятие отдел по молодежной политике городской администрации и Общественный Совет при ОМВД России по городу Обнинску. Главным инициатором акции уже не в первый раз стал член Общественного Совета Дмитрий КАЗАКОВ.
Новенькие паспорта пятнадцати юношам и девушкам вручили начальник ОМВД города полковник полиции Александр КУДРЯШОВ и его подчиненная – начальник отдела по вопросам миграции Наталья МАКСИМЕНКО. Не остались в стороне от этого мероприятия и представители Российского Союза Молодежи. Они подарили ребятам сувениры. Затем для подростков была проведена викторина, и был показан концерт.
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