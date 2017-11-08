Одиноких стариков порадовали песнями

В этом году в Обнинске не сделано ни одного пандуса

Два ветерана из Боровского района получат собственное жилье в этом году

В соседнем с Обнинском Боровском районе уже много лет функционирует отделение сестринского ухода для одиноких граждан.Эта служба, объединившая в себе медицинские и социальные услуги, открыта на базе ермолинской городской больницы.Учитывая плохое состояние здоровья, пациенты практически не покидают стен медучреждения, а потому каждый визит гостей для них – возможность соприкоснуться с внешним миром.В этот раз проведать одиноких стариков приехал Совет ветеранов села Ворсино и коллектив «Ивушка».- Мы приезжаем сюда уже третий год подряд, - рассказывает председатель Совета ветеранов СП Ворсино Валентина МАЛОКОСТОВА, - хочется хоть как-то поддержать людей, которые оказались не нужны своим близким.Стоит отметить, что такие концерты и общение дарят пациентам этого специфического отделения неподдельную радость, ведь попадают сюда, в основном, старики, у которых либо нет детей, либо они не оказывают им должного ухода. По сути, эти одинокие люди доживают в стенах больницы свои дни.