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8 ноября 2017
Экология
В Обнинске появятся еще два бокса для макулатуры
Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии администрации Обнинска Елена КУРЕНКОВА.
Отметим, что на данный момент экобокс для сбора макулатуры уже имеется в распоряжении обнинцев, и установлен он в городском парке. Как пояснила корреспондентам «Obninsk.Name» Елена Викторовна, в скором времени появятся еще два аналогичных – подарок от ФУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова».
- Окончательного места установки пока нет, но предположительно, боксы могут появиться возле МПКХ на улице Ленина, а также возле городской библиотеки, - сказала Куренкова.
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