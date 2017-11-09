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9 ноября 2017
Общество
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
Особенно остро это ощущается рядом с торговыми центрами в выходные дни, когда горожане устремляются за покупками. Причем большинство из них уже давно забыли, что значит ходить пешком, и оправдываются тем, что тащить тяжелые сумки, даже если магазин находится рядом с домом, тяжело.
Поэтому в магазины обнинцы едут исключительно на «железных конях», усугубляют ситуацию иногородние, которые прибывают на личном транспорте. Поэтому на так называемой Аксеновской площади припарковаться в выходные бывает тяжело. Однако как оказалось, пока автовладельцы пытаются разместить на одном квадратном метре максимальное количество машин, рядом работает парковка, где свободного места предостаточно.
- Мы с семьей поехали в «Пассаж», - рассказывает обнинец Алексей НОВИКОВ. - И, проезжая мимо въезда на стоянку на крыше, решили оставить машину там. Каково же было мое удивление, когда она оказалась практически пустой!
По словам мужчины, взобраться на крышу не побоялись еще несколько автомобилистов, остальные же бились за парковочное место на земле.
- Непонятно, то ли люди забыли о существовании парковки, то ли им просто лень потом спускаться, поэтому они и мучаются внизу, - резюмировал Новиков.
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