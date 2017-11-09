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В Обнинск приедут ученые из разных городов, чтобы поговорить о климате

9 ноября 2017
Наука и техника


В Обнинск приедут ученые из разных городов, чтобы поговорить о климате

21 ноября в первом наукограде стартует конференция «Современные информационные технологии в гидрометеорологии и смежных с ней областях», которая пройдет на базе ВНИГМИ – МЦД.

Ученые соберутся во второй раз, чтобы обсудить основные результаты, тенденции и направления развития информационных технологий сбора, обработки, анализа, хранения и распространения данных об окружающей среде. Они поднимут тему загрязнения воздуха, а также рассмотрят вопросы информационного обеспечения пользователей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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