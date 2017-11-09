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Обнинские мигранты стали менее безалаберными

9 ноября 2017
Миграция


Обнинские мигранты стали менее безалаберными

В Обнинске мигранты стали реже нарушать законодательство.

По крайней мере, такая тенденция наблюдается последний месяц.

Как рассказала корреспонденту Obninsk.Name начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Росси по городу Обнинску Наталья МАКСИМЕНКО, с начала октября и до сегодняшнего дня в наукограде не было ни одного случая злостного нарушения законодательства иностранными гражданами, за что последних бы могли выдворить из страны. Проверки не выявили гастарбайтеров, которые бы проживали в Обнинске без разрешающих документов. Правда, некоторые из них забывают вовремя продлевать регистрацию. Но за это их лишь штрафуют. Таковых, начиная с октября, оказалось 28 человек.

А всего в этом году из наукограда было выдворено 54 мигранта.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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