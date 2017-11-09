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9 ноября 2017
Миграция
Обнинские мигранты стали менее безалаберными
В Обнинске мигранты стали реже нарушать законодательство.
По крайней мере, такая тенденция наблюдается последний месяц.
Как рассказала корреспонденту Obninsk.Name начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Росси по городу Обнинску Наталья МАКСИМЕНКО, с начала октября и до сегодняшнего дня в наукограде не было ни одного случая злостного нарушения законодательства иностранными гражданами, за что последних бы могли выдворить из страны. Проверки не выявили гастарбайтеров, которые бы проживали в Обнинске без разрешающих документов. Правда, некоторые из них забывают вовремя продлевать регистрацию. Но за это их лишь штрафуют. Таковых, начиная с октября, оказалось 28 человек.
А всего в этом году из наукограда было выдворено 54 мигранта.
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