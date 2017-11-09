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«Ленту» в Обнинске могут открыть завтра!

9 ноября 2017
Торговля


«Ленту» в Обнинске могут открыть завтра!

В начале августа владелец «Седьмого континента» Алексей ЗАНАДВОРОВ вышел из розничного бизнеса, и четырнадцать гипермаркетов «Наш» в Москве и Подмосковье на пятнадцать лет арендовала «Лента».

Коснулось это и Обнинска, ведь в ТРЦ «Триумф-Плаза» тоже располагался такой гипермаркет. В «Ленте» обещали персоналу сохранить рабочие места, а покупателям – открыть новый гипермаркет через два месяца. Однако прошло уже три месяца, но кроме вывески на фасаде, каких-либо видимых изменений в этом вопросе не наблюдается.

Озвучить дату открытия мы попросили официальных представителей «Ленты».

- Открытие запланировано на десятое ноября, но пока нет информации, во сколько это произойдет, - пояснили в компании.

Так что завтра обнинцев может ждать сюрприз. Если ещё одна «Лента» в городе откроется, то в ближайшие выходные любопытные жители будут штурмовать торговый центр.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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