Власти Балабанова бессильны против московской маршрутки?

В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем

Практически каждый день жители Балабанова могут наблюдать на железнодорожном вокзале возле касс маршрутку с табличкой «Москва», стоящую прямо под знаком, запрещающим въезд, и человека, который активно зазывает людей воспользоваться услугами этого транспорта.Меду тем, администрация Балабанова и органы правопорядка уже не первый год ведут борьбу с этим частником, но, похоже, ничего не могут сделать, ведь несмотря ни на что, эта машина появляется здесь регулярно.Вот и сегодня московская маршрутка стояла на своем привычном месте и, глядя на это, невольно вспоминаются различные слухи о высоких покровителях данного предпринимателя, которые не заинтересованы в прекращении этого бизнеса.