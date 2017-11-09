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9 ноября 2017
Транспорт
Власти Балабанова бессильны против московской маршрутки?
Меду тем, администрация Балабанова и органы правопорядка уже не первый год ведут борьбу с этим частником, но, похоже, ничего не могут сделать, ведь несмотря ни на что, эта машина появляется здесь регулярно.
Вот и сегодня московская маршрутка стояла на своем привычном месте и, глядя на это, невольно вспоминаются различные слухи о высоких покровителях данного предпринимателя, которые не заинтересованы в прекращении этого бизнеса.
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