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Обнинские полицейские задержали наглого грабителя

9 ноября 2017
Криминал


Обнинские полицейские задержали наглого грабителя

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску, преступление произошло в августе текущего года.

Потерпевший на своем автомобиле выезжал с продуктовой базы «Меркурий-Обнинск», когда заметил голосующего мужчину, попросившего подбросить его до ближайшего светофора. Без задней мысли водитель согласился и впустил злоумышленника в машину, в салоне которой находилось 600 тысяч рублей, которые и стали добычей грабителя.

Достигнув пункта назначения, преступник прямо на глазах у водителя схватил деньги и, запрыгнув в припаркованную на обочине машину, был таков. Пуститься в погоню потерпевший не решился, но поспешил сообщить о случившемся в полицию.

В настоящий момент правоохранители задержали грабителя. Им оказался житель Москвы 1969-го года рождения, ранее судимый за схожее преступление. В этот раз наглому вору «светит» до 8 лет лишения свободы.

По факту грабежа было заведено уголовное дело, а сам фигурант арестован и содержится в ИВС.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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