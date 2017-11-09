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Серьезная авария в Старом городе: жители многоэтажки остались без тепла и без света!

9 ноября 2017
ЖКХ


Серьезная авария в Старом городе: жители многоэтажки остались без тепла и без света!

В настоящее время обнинская аварийно-диспетчерская служба устраняет серьезную коммунальную аварию в Старом городе.

Но так получилось, что первыми о случившемся узнали пожарные. Как рассказали в восьмом отряде ФПС по Калужской области, к ним поступил звонок от жителей о том, что дом № 21а по улице Комсомольской весь в дыму. Дескать, там, видимо, начался пожар. Но позже выяснилось, что это был вовсе не дым, а пар, исходящий от кипятка.

Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ пояснил, что в нарушение технологии обслуживания системы отопления в теплоузле данного жилого дома была установлена резиновая прокладка, которую выдавило оттуда, в результате чего кипяток полился в подвал. Пар, разумеется, стал подниматься наверх. И работникам ЖКХ из-за этого пришлось отключать не только отопление, но и электричество. Дабы не произошло замыкание. Так что пока жители сидят и без тепла, и без света. Работники «аварийки» обещают, что сегодня аварию устранят, и все коммуникации будут включены.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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