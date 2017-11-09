|
9 ноября 2017
Благоустройство
Посадка деревьев в Обнинске ведется в строгом соответствии с «картой»
Очень часто от жителей наукограда можно услышать жалобы на то, что коммунальщики, мол, пилят деревья, оставляя после себя «лысины», а взамен ничего другого не сажают.
Однако это утверждение было бы справедливым, будь оно правдой.
Как рассказала и.о. руководителя комитета по охране окружающей среды Елена КУРЕНКОВА, ее коллеги тщательно отслеживают и мониторят ход работ, как по опиловке, так и по высадке деревьев. В то же самое время, Елена Викторовна отметила, что последнее не так заметно.
- Высаживать деревья нужно в специальных зонах, - пояснила Куренкова. – Мы не можем заниматься озеленением территории в хаотичном порядке. Необходимо учитывать коммуникации, ведь в случае их наличия, зеленое насаждение нельзя размещать.
Кстати сказать, Елена Викторовна также посетовала, что некоторые обнинцы, ведомые благими намерениями, сажают дерево в неположенном месте и потом коммунальщикам приходится его выкорчевывать, попутно объясняя горожанину причины своих действий.
- Но в целом акции по высадке деревьев у нас проводятся регулярно, даже сами жители могут обратиться в управляющую компанию с заявкой и организовать подобные работы у себя во дворе. Мы предоставим план местности, где это можно сделать и саженцы, - резюмировала Елена Викторовна.
Просмотров: 113
Последние новости из рубрики «Благоустройство»:
9 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы разрисовывают стены коммерческих зданий
В первом наукограде наркодилеры продолжают активно рекламировать свой товар, разрисовывая различные строения.
8 ноября 2017
Гурьяновский лес заиграет разноцветными огнями
Обнинск начал готовиться к встрече Нового года. Уже сегодня на улицах города можно увидеть праздничные
9 ноября 2017
Возле «Плазы» образовалась дыра в асфальте
Сегодня с самого утра на пешеходной части улицы Гагарина, недалеко от «Триумф-плазы» можно было заметить
9 ноября 2017
Боровск сделали липовым городом
Несмотря на позднюю осень, в соседнем с Обнинском Боровске прошли озеленительные работы. Акцию "Наше
9 ноября 2017
Боровские дорожники воспользуются хорошей погодой
Руководитель Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ призвал сотрудников отдела ЖКХ и дорожного хозяйства продолжить
7 ноября 2017
Благоустройство улицы Лейпунского начнут с упорядочивания вывесок
Запущенный на сайте администрации опрос о предстоящем благоустройстве по программе «Городская среда»
7 ноября 2017
В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем
Вот уже два с половиной месяца директор балабановской управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ
7 ноября 2017
В Балабанове завершили работы по федеральной программе
В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в
7 ноября 2017
Депутаты и чиновники продолжают гулять по дворам
За ходом выполнения работ в рамках программы «Городская среда» чиновники и народные избранники следят
7 ноября 2017
Обнинские озеленители готовятся к следующему сезону
О работе коммунальных служб сегодня на еженедельной планерке в администрации рассказал заместитель главы
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
17 октября 2017
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
На днях глава Калужской области
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Строительство
31 октября 2017
Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Лента новостей
9 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали наглого грабителя
Как...
8 ноября 2017
Одиноких стариков
В...
8 ноября 2017
Обнинские кудоисты вернулись с всероссийского турнира с девятью медалями!
На...
8 ноября 2017
В Обнинске впервые пройдет чемпионат по капоэйре
Уже...
8 ноября 2017
Мигрант, убивший в Обнинске двух женщин, проведет за решеткой 17 лет!
Страшный...
8 ноября 2017
Ремонт на водопроводе оставит Балабаново без воды
В...
7 ноября 2017
«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку
В...
7 ноября 2017
День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий
Боровская...
7 ноября 2017
Подрядчик продолжит работать над благоустройством проспекта Маркса
Об...
7 ноября 2017
Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
2
3
Владислав Шапша попросил запретить парковку рядом с полицией и больницей
3
2
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
4
2
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
5
2
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
9
Экс-мэру Обнинска Александру Авдееву прочат губернаторское кресло
4
8
Обнинцы восприняли в штыки "апгрейд" городского парка
5
7
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
718
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.