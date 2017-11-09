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Звезды «трех аккордов» выступят в Обнинске уже завтра!

9 ноября 2017
Культура


Звезды «трех аккордов» выступят в Обнинске уже завтра!

Уникальная концертная программа ждет жителей наукограда в предстоящую пятницу.

На сцене Дома Ученых выступят артисты популярного телевизионного шоу «Три аккорда».

Перед местной публикой выступит весь звездный состав известной музыкальной передачи: Людмила СОКОЛОВА, Ирина КЛИМОВА, Анна АРДОВА, Игорь МИРКУРБАНОВ, Анастасия СПИРИДОНОВА и Алексей ГЛЫЗИН.

Примечательно, что свои творческие номера артисты исполнят под музыкальное сопровождение знаменитого оркестра «Red square band».

Порадует обнинскую публику своим выступлением и специальный гость программы – популярная группа «Лесоповал».

Начало мероприятия в 19.00.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 39-3-18-31. Количество билетов ограничено.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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