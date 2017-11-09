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9 ноября 2017
Культура
Звезды «трех аккордов» выступят в Обнинске уже завтра!
На сцене Дома Ученых выступят артисты популярного телевизионного шоу «Три аккорда».
Перед местной публикой выступит весь звездный состав известной музыкальной передачи: Людмила СОКОЛОВА, Ирина КЛИМОВА, Анна АРДОВА, Игорь МИРКУРБАНОВ, Анастасия СПИРИДОНОВА и Алексей ГЛЫЗИН.
Примечательно, что свои творческие номера артисты исполнят под музыкальное сопровождение знаменитого оркестра «Red square band».
Порадует обнинскую публику своим выступлением и специальный гость программы – популярная группа «Лесоповал».
Начало мероприятия в 19.00.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 39-3-18-31. Количество билетов ограничено.
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