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9 ноября 2017
Благоустройство
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Им стал сквер, в котором в этом году завершен только первый этап работ.
На ранее заброшенном пустыре пока появились спортивные тренажеры и детская площадка. Именно ее безопасность вызвала у горожан сомнения, которые они озвучили в соцсети.
- Площадка хорошая, интересная, но качели установили в неудачном месте. Получается, дети скатываются с горки, и рядом находятся качели! Песочница для малышей и качели впритык, как так?! - пишут балабановские родители.
Зам. Главы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ заявил, что перед тем, как устанавливать малые формы, была сделана схема их размещения, и никакого опасного соседства быть не может. Тем не менее, чиновник обещал лично проверить все поступившие замечания и даже провести эксперимент.
Однако сегодня площадка уже прошла испытание во время официального открытия недостроенного сквера. Балабановская детвора задействовала для своих забав все установленные конструкции, и пока никаких проблем от соседства малых форм не возникло.
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