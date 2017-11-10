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Обнинский ИАТЭ откроет двери для всех желающих

10 ноября 2017
Образование


Обнинский ИАТЭ откроет двери для всех желающих

Уже завтра, в 14:00, любой интересующийся поступлением абитуриент сможет посетить День открытых дверей обнинского филиала «ИАТЭ НИЯУ МИФИ», чтобы более подробно ознакомиться с вузом и, быть может, связать с ним свою дальнейшую жизнь.

Завтра гости посетят отделения ядерной физики и технологий, инженерно-физической биомедицины, лазерных и плазменных технологий, а 18 ноября – двери откроет институт интеллектуальных кибернетических систем и отделение социально-экономических наук.

Посетителей ждет экскурсия по кафедрам, встреча с преподавателями, а также ответы на все интересующие вопросы.

Кстати, попасть на день открытых дверей в этом году не составит особого труда – специально для удобства горожан будет организованы дополнительные рейсы автобусов, которые начнут движение в 13:00 от остановки «Музыкальная школа».

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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