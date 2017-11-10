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10 ноября 2017
Образование
Обнинский ИАТЭ откроет двери для всех желающих
Завтра гости посетят отделения ядерной физики и технологий, инженерно-физической биомедицины, лазерных и плазменных технологий, а 18 ноября – двери откроет институт интеллектуальных кибернетических систем и отделение социально-экономических наук.
Посетителей ждет экскурсия по кафедрам, встреча с преподавателями, а также ответы на все интересующие вопросы.
Кстати, попасть на день открытых дверей в этом году не составит особого труда – специально для удобства горожан будет организованы дополнительные рейсы автобусов, которые начнут движение в 13:00 от остановки «Музыкальная школа».
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