|
10 ноября 2017
Силовики
Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
В гости к бывшим сотрудникам правоохранительных органов, чтобы вручить подарки и поздравить с этим замечательным событием, пришли заместитель начальника ОМВД России по городу Обнинску Юрий ХРИПУНОВ, начальник по работе с личным составом Тамара СЕЛЕЗНЕВА и председатель Совета ветеранов Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.
Слова поздравления и благодарности в этот день прозвучали в адрес Николай Павловича СИДОРЕНКО, Василия Григорьевича СЕМИДОТЧЕНКО и Василия Дмитриевича ИВАНОВА, которые начинали службу в обнинском отделе МВД. Эти люди защищали Родину, как в военные дни, так и несли службу на страже порядка в мирное время. Они отдали много лет работе в советской милиции.
Николай Павлович - труженик тыла, начинал работать оперуполномоченным уголовного розыска, а после 20 лет службы ушел на пенсию в должности заместителя начальника отдела милиции.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Иванов после демобилизации в январе 1948 года поступил в милицию: сначала он служил в Москве, а затем переехал в Обнинск, где продолжил службу старшим инспектором-дежурным отделением милиции, а затем инспектором ГАИ.
Его коллега и тезка Василий Григорьевич Семидотченко работал постовым милиционером, потом был назначен командиром отделения, а после командиром взвода.
Просмотров: 142
Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #силовики, #день органов внутренних дел, #мвд, #полиция, #ветераны:
10 ноября 2017
Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел. Не могли обойти это событие и в
9 ноября 2017
Обнинские полицейские пригласили школьников в гости
21 ноября обнинская полиция проведет день открытых дверей для учащихся местных общеобразовательных учреждений.
10 ноября 2017
Бойфренд украл у жительницы Обнинска телефон
А начиналась история красиво, доказывая, что любви все возрасты покорны. Во всяком случае именно так
7 ноября 2017
День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий
Боровская полиция подвела итоги своей работы за прошлую неделю. Так, за это время зарегистрировано 12
6 ноября 2017
Прокуратура Обнинска сообщает
Прокуратура проверила исполнение законодательства. 1. В Обнинске осужден нарушитель общественного порядка
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из самых известных обнинцев – Виктор Федорович Дроздов. Этого
1 ноября 2017
Житель Обнинска вспомнил про ребенка, когда ему понадобились водительские права
На днях обнинские судебные приставы заставили нерадивого отца выплатить алименты своему сыну. Длительное
31 октября 2017
Обнинский Дом Ученых приглашает любителей бардовских песен на традиционный концерт
22 декабря - день энергетика и всемирный день бардовской песни! Обнинский Дом Ученых приглашает жителей
31 октября 2017
В Балабанове к 4 ноября сняли народный клип
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся отметить День народного единства. Причем, директор городского
29 октября 2017
В обнинском кафе продавали контрафактный алкоголь
В настоящее время в рамках оперативно-профилактической акции «Алкоголь» сотрудники обнинской полиции
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
17 октября 2017
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
На днях глава Калужской области
Самое читаемое
Происшествия
6 ноября 2017
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Строительство
31 октября 2017
Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Лента новостей
10 ноября 2017
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
Накануне...
10 ноября 2017
Обнинцы смогут следить за работой коммунальщиков в режиме онлайн
Сегодня...
9 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали наглого грабителя
Как...
9 ноября 2017
Боровские дорожники воспользуются хорошей погодой
Руководитель...
9 ноября 2017
Боровск сделали
Несмотря...
9 ноября 2017
Возле «Плазы» образовалась дыра в асфальте
Сегодня...
8 ноября 2017
Одиноких стариков
В...
8 ноября 2017
Обнинские кудоисты вернулись с всероссийского турнира с девятью медалями!
На...
8 ноября 2017
В Обнинске впервые пройдет чемпионат по капоэйре
Уже...
8 ноября 2017
Мигрант, убивший в Обнинске двух женщин, проведет за решеткой 17 лет!
Страшный...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Владислав Шапша попросил запретить парковку рядом с полицией и больницей
2
3
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
3
1
Наро-фоминские власти отказали жителям в проведении митинга
4
1
На черный день
5
1
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
9
Экс-мэру Обнинска Александру Авдееву прочат губернаторское кресло
4
8
Обнинцы восприняли в штыки "апгрейд" городского парка
5
7
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
719
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.