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Обнинские полицейские поздравили своих предшественников

10 ноября 2017
Силовики


Обнинские полицейские поздравили своих предшественников

Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования советской милиции и Днем сотрудника органов внутренних дел.

В гости к бывшим сотрудникам правоохранительных органов, чтобы вручить подарки и поздравить с этим замечательным событием, пришли заместитель начальника ОМВД России по городу Обнинску Юрий ХРИПУНОВ, начальник по работе с личным составом Тамара СЕЛЕЗНЕВА и председатель Совета ветеранов Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.

Слова поздравления и благодарности в этот день прозвучали в адрес Николай Павловича СИДОРЕНКО, Василия Григорьевича СЕМИДОТЧЕНКО и Василия Дмитриевича ИВАНОВА, которые начинали службу в обнинском отделе МВД. Эти люди защищали Родину, как в военные дни, так и несли службу на страже порядка в мирное время. Они отдали много лет работе в советской милиции.

Николай Павлович - труженик тыла, начинал работать оперуполномоченным уголовного розыска, а после 20 лет службы ушел на пенсию в должности заместителя начальника отдела милиции.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Иванов после демобилизации в январе 1948 года поступил в милицию: сначала он служил в Москве, а затем переехал в Обнинск, где продолжил службу старшим инспектором-дежурным отделением милиции, а затем инспектором ГАИ.

Его коллега и тезка Василий Григорьевич Семидотченко работал постовым милиционером, потом был назначен командиром отделения, а после командиром взвода.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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