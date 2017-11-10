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В Боровске поставили запятую в капремонте

10 ноября 2017
ЖКХ


В Боровске поставили запятую в капремонте

В соседнем с Обнинском Боровске на двух объектах завершились работы, которые проводили по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Комиссия проверила выполненный объем и качество новой кровли на домах № 1по ул. Коммунистической и № 4 по ул. П. Шувалова. По этим адресам был уложен кровельный материал, установлены поручни, снегозадержатели и громоотводы.

Но, к сожалению, вместо точки в этом деле пришлось поставить запятую: у проверяющих появился ряд замечаний к качеству выполненных подрядчиком работ, которые тот пообещал устранить.

Между тем, Боровск строит новые планы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В 2018 году здесь наметили кровельные работы на Садовой, 5 и. П. Шувалова,6.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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