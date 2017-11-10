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Работы на проспекте Маркса должны закончить к середине месяца

10 ноября 2017
Благоустройство


Работы на проспекте Маркса должны закончить к середине месяца

Страсти вокруг благоустройства «обнинского Арбата» немного поутихли.

После того, как была уложена плитка, и горожане перестали месить грязь, градус напряжения спал. Однако вопрос, когда же, наконец, обнинцы увидят полностью преображенную пешеходную зону, остается открытым.

Изначально срок окончания работ был назначен на 31 октября, однако и к концу первой декады ноября работы ведутся. Как рассказали журналистам портала Obninsk.Name в МКУ «Городское строительство», подрядчик не вышел за рамки, сроки просто были перенесены из-за того, что работать мешала ненастная погода. Теперь днем икс стало пятнадцатое ноября - середина следующей недели.

Спихивать все на дождь, конечно можно, однако факт, что в начале действия контракта организация ползла «черепашьими шагами», тоже остается. Сейчас в благоустройстве должна быть поставлена финальная точка. Вдоль тротуара осталось установить светильники, однако и этот процесс затягивается.

- С освещением нас подвела компания «Альфретта», которую рекомендовали. Вот ждем. Обещали вчера привезти светильники - не привезли. Думаем, что до пятнадцатого ноября все доставят, и подрядчик уложится в срок, - заверил представитель заказчика Николай ОНИЩЕНКО.

Причем, несмотря на многочисленные жалобы горожан на действия (или бездействие) подрядчика, в МКУ «Городское строительство» его работу оценили на твердую четверку.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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