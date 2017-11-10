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10 ноября 2017
Дороги
Прокуратура заставила чиновников заняться дорогой
Представители данного ведомства проверили на днях соблюдение законодательства о дорогах и дорожной деятельности органами местного самоуправления района. И установили, что автомобильная дорога общего пользования протяженностью почти пять километров, ведущая в село Чаусово, фактически является бесхозяйной. А отсутствие ее надлежащего оформления препятствует осуществлению государственного контроля за техническим состоянием дорожного полотна.
В итоге прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении районной администрации принять меры к оформлению необходимых документов. И суд эти требования удовлетворил.
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