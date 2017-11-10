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Прокуратура заставила чиновников заняться дорогой

10 ноября 2017
Дороги


Прокуратура заставила чиновников заняться дорогой

Ситуация с так называемыми «ничейными» территориями привлекла внимание прокуратуры в соседнем с Обнинском Жуковском районе.

Представители данного ведомства проверили на днях соблюдение законодательства о дорогах и дорожной деятельности органами местного самоуправления района. И установили, что автомобильная дорога общего пользования протяженностью почти пять километров, ведущая в село Чаусово, фактически является бесхозяйной. А отсутствие ее надлежащего оформления препятствует осуществлению государственного контроля за техническим состоянием дорожного полотна.

В итоге прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении районной администрации принять меры к оформлению необходимых документов. И суд эти требования удовлетворил.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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