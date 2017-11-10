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Обнинцы смогут следить за работой коммунальщиков в режиме онлайн

10 ноября 2017
ЖКХ


Обнинцы смогут следить за работой коммунальщиков в режиме онлайн

Сегодня директор МПКХ Владислав УС провел для журналистов специальный брифинг, на котором рассказал об особенностях системы мониторинга на официальном сайте предприятия.

По словам Владислава Юрьевича, любой желающий может отследить работу специализированной техники в режиме онлайн посредством спутниковой системы ГЛОНАСС, и для этого совсем не нужно быть крутым программистом. Достаточно просто перейти по ссылке с сайта коммунальных служб, ввести находящиеся в свободном доступе логин и пароль, и все автомашины предприятия появятся у вас на мониторе.
- Плюсы от этой системы не только в том, что любой желающий может последить за нашей работой. Нам она тоже помогает контролировать и своих сотрудников, и расходы топлива, - пояснил Владислав Юрьевич.
К слову, воспользоваться системой мониторинга горожане смогут только через две недели, когда будет полностью закончена установка оборудования нового оператора услуги, нарофоминской компании «Trivi».
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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