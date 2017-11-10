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10 ноября 2017
Обнинский боксер Алексей Егоров перед важным боем встретится с земляками
Встретиться с земляками спортсмен решил перед предстоящим боем, который состоится в московском ГЦКЗ «Россия», где он сразится с известным профессионалом Андреем КНЯЗЕВЫМ.
В рамках акции все желающие смогут поближе познакомиться с Алексеем, задать ему интересующие вопросы, а также принять участие в конкурсах, где можно будет не только проверить свой уровень спортивной подготовки, но и выиграть билеты на предстоящий бой, майки с логотипом команды Егорова или фотографию с автографом спортсмена.
Начало мероприятия в 16:00.
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