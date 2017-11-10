Обнинский боксер Алексей Егоров перед важным боем встретится с земляками

Балабаново в этом году может остаться без новогодних елок?

19 ноября в ТРЦ «Триумф Плаза» пройдет промо акция в поддержку обнинского профессионального боксера Алексея ЕГОРОВА, выступающего в первой тяжелой весовой категории (до 91кг).Встретиться с земляками спортсмен решил перед предстоящим боем, который состоится в московском ГЦКЗ «Россия», где он сразится с известным профессионалом Андреем КНЯЗЕВЫМ.В рамках акции все желающие смогут поближе познакомиться с Алексеем, задать ему интересующие вопросы, а также принять участие в конкурсах, где можно будет не только проверить свой уровень спортивной подготовки, но и выиграть билеты на предстоящий бой, майки с логотипом команды Егорова или фотографию с автографом спортсмена.Начало мероприятия в 16:00.