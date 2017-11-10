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10 ноября 2017
Происшествия
В Обнинске заснувшая школьница перепугала родителей
Родители восьмилетней девочки не могли попасть в квартиру, в которой на тот момент должна была находиться их дочь. Мужчина и женщина вызвали спасателей, а сами продолжали барабанить в дверь.
Ситуацию подогревали соседи, которые то и дело высказывали версии о разбушевавшихся маньяках и квартирных ворах. Однако как только спасатели МЧС подошли к двери, ребенок сам ее открыл. Оказалось, что девочка просто крепко спала и не слышала звонков и стуков. Хотя это неудивительно: в школе сейчас детей нагружают так, что они буквально с ног валятся, едва переступив порог дома.
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