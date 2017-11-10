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10 ноября 2017
Экономика
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
Накануне на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области состоялось торжественное открытие двух линий по производству влажных однопорционных кормов для домашних животных.
Данный проект реализован в рамках инвестиционной программы по развитию фабрики в период с 2017 по 2019 годы с общим объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей. Инвестиции в расширение производства составили 4 миллиарда рублей. С запуском новых линий мощность предприятия увеличилась на 30 тысяч тонн продукции в год.
На торжественной церемонии открытия нового производства присутствовали:, главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Бернар МЕНЬЕ, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, руководитель «Нестле» в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Алессандро ДЗАНЕЛЛИ, а также Советник и глава отдела экономики, финансов и науки Посольства Швейцарии в России Альберто ГРОФФ.
С запуском двух новых ультрасовременных производственных линий общие инвестиции в развитие фабрики и дистрибуционного центра с момента открытия предприятия составляют 16 миллиардов рублей.
Сегодня фабрика «Нестле Пурина ПетКер» и дистрибуционный центр стали местом работы для более 950 сотрудников, большинство из которых являются жителями Калужской области. Новый инвестиционный проект позволит создать на предприятии около 90 новых рабочих мест.
Теперь на фабрике функционируют более 20 линий по производству сухого и влажного корма для кошек и собак. На фабрике используется самое современное оборудование. Производственные линии оснащены роботизированными участками, обеспечивающими высокую точность работы.
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