Обнинск
Новости
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии

10 ноября 2017
Экономика


В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии

Накануне на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области состоялось торжественное открытие двух линий по производству влажных однопорционных кормов для домашних животных.

Данный проект реализован в рамках инвестиционной программы по развитию фабрики в период с 2017 по 2019 годы с общим объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей. Инвестиции в расширение производства составили 4 миллиарда рублей. С запуском новых линий мощность предприятия увеличилась на 30 тысяч тонн продукции в год.

На торжественной церемонии открытия нового производства присутствовали:, главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Бернар МЕНЬЕ, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, руководитель «Нестле» в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Алессандро ДЗАНЕЛЛИ, а также Советник и глава отдела экономики, финансов и науки Посольства Швейцарии в России Альберто ГРОФФ.

С запуском двух новых ультрасовременных производственных линий общие инвестиции в развитие фабрики и дистрибуционного центра с момента открытия предприятия составляют 16 миллиардов рублей.

Сегодня фабрика «Нестле Пурина ПетКер» и дистрибуционный центр стали местом работы для более 950 сотрудников, большинство из которых являются жителями Калужской области. Новый инвестиционный проект позволит создать на предприятии около 90 новых рабочих мест.

Теперь на фабрике функционируют более 20 линий по производству сухого и влажного корма для кошек и собак. На фабрике используется самое современное оборудование. Производственные линии оснащены роботизированными участками, обеспечивающими высокую точность работы.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 139

Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #производство, #корма для животных, #нестле пурина, #ворсино, #калужская область:


7 ноября 2017

К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах
Как известно, ноябрь – время, когда обнинские власти строят планы на будущий год в части распределения...
3 ноября 2017

Администрация Балабанова оставит себе только один магазин
Около месяца назад администрация соседнего с Обнинском Балабанова получила в собственность имущество...
4 ноября 2017

Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В соседнем с Обнинском Балабанове произошла реорганизация муниципальных предприятий, в результате которой...
2 ноября 2017

На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Сегодня в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и...
1 ноября 2017

Обнинские деятели могут получить триста тысяч рублей от «Росатома»
Но только в том случае, если займут призовое место в открытом международном конкурсе инновационных проектов...
2 ноября 2017

В Балабанове вырастет муниципальная аренда
В соседнем с Обнинском Балабанове работают над бюджетом 2018 года. Пока цифры в этом основополагающем...
27 октября 2017

Ремонт гирлянд обойдется обнинскому бюджету почти в полтора миллиона рублей
Ближе к середине ноября в Обнинске начнутся работы по подготовке города к новогодним праздникам. Так,...
27 октября 2017

Метод такси взяли на вооружение интернет-провайдеры
Ещё весной еженедельник «ВЫ и МЫ» рассказывал о навязчивых объявлениях, которые буквально заполонили...
27 октября 2017

В боровских учреждениях культуры и допобразования проводится оптимизация расходов
Начальник финансово-экономического отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА рассказала районным...
24 октября 2017

Предприятие, кормящее обнинских школьников, оказалось лучшим в области
На днях в Обнинске прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди...


 Архив новостей
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017

Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза». Как...
Происшествия
6 ноября 2017

Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Вчера вечером весь город следил за новостями из ТРК «Триумф Плаза», откуда были эвакуированы как посетители,...
Строительство
31 октября 2017

Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Второго ноября в столице правительство Калужской области и корпорация MIG2000 подпишут соглашение о строительстве...
Силовики
30 октября 2017

Под Обнинском расплавленный металл унес жизни трех человек
В соседнем с Обнинском Жуковском районе перед судом предстанет директор предприятия за нарушение требований...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.