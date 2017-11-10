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Калужский омбудсмен пообщается с жителями Обнинска

10 ноября 2017
Общество


Калужский омбудсмен пообщается с жителями Обнинска

В общественной приемной города Обнинска, расположенной в Доме Ученых, 21-го ноября состоится встреча с уполномоченным по правам человека в Калужской области Юрием ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Начало запланировано на 14:20, всего мероприятие продлится до пяти часов. Так что обнинцам, которые хотят обсудить с Юрием Ивановичем волнующие их вопросы, стоит заранее записаться на прием.

К слову, сделать это можно по телефону 394-35-45 в понедельник, вторник, четверг и пятницу с двух до пяти часов дня.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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