Балабаново в этом году может остаться без новогодних елок?

Новый год уже не за горами, поэтому в Балабанове приступили к поиску организаций, специализирующихся на установке новогодних елок.Однако пока таковых не нашлось. Как отмечают в местной администрации, в этом году на эти цели выделено 400 тысяч рублей, что для потенциальных подрядчиков является слишком небольшими деньгами.Если в прошлом году был разыгран крупный контракт на приобретение этих главных атрибутов Нового года с их последующей установкой, когда монтаж только одной елки стоил 100 тысяч, то в этот раз выделено всего 400 тысяч, на которые нужно сначала установить, а затем демонтировать три елки.Тем не менее, власти Балабанова надеются найти подрядчика с более умеренными запросами, для которого эта сумма будет приемлемой.