Обнинск
Новости
Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник

10 ноября 2017
Мероприятия


Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел.

Не могли обойти это событие и в Боровском районе, поэтому сегодня в балабановском Доме культуры прошел праздничный концерт и награждение грамотами особо отличившихся полицейских. Поздравить стражей порядка пришли также сотрудники боровской прокуратуры и чиновники во главе с руководителем администрации Боровского района Ильей ВЕСЕЛОВЫМ.

– Я хочу, чтобы в этот день вы почувствовали огромную благодарность и признательность за вашу верную службу закону, – обратился к своим коллегам начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН. – В полицию идут служить люди с обостренным чувством долга и непримиримой тягой к борьбе с несправедливостью, мошенничеством и преступностью. Я сейчас говорю это именно таким верным защитникам граждан, потому что чувствую ваш крепкий широкий щит, а преступники опасаются вашего меча правосудия, уже занесенного над их головой.

Илья Веселов в свою очередь напомнил, что в этом году исполняется сто лет с основания милиции, а также отметил высокий профессионализм сотрудников полиции Боровского района.

– Сотрудник полиции на сегодняшний день просто обязан быть самым внимательным членом общества, и ни одно правонарушение не должно ускользать от его внимательного взгляда. Я рад, что в нашем районном отделе эти качества у сотрудников есть и это заметно, – подчеркнул глава района.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 93

Последние новости из рубрики «Мероприятия» и по тэгам #полиция, #праздник, #балабаново:


10 ноября 2017

Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования...
10 ноября 2017

Балабаново в этом году может остаться без новогодних елок?
Новый год уже не за горами, поэтому в Балабанове приступили к поиску организаций, специализирующихся...
9 ноября 2017

Власти Балабанова бессильны против московской маршрутки?
Практически каждый день жители Балабанова могут наблюдать на железнодорожном вокзале возле касс маршрутку...
9 ноября 2017

Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Во вторник в соседнем с Обнинском Балабанове комиссия приняла последний объект, выполненный по программе...
10 ноября 2017

Бойфренд украл у жительницы Обнинска телефон
А начиналась история красиво, доказывая, что любви все возрасты покорны. Во всяком случае именно так...
8 ноября 2017

Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного кафе «Башня», работа которого...
8 ноября 2017

Обнинским подросткам вручил паспорта начальник ОМВД
В Обнинске состоялась общероссийская акция «Мы – граждане России», в рамках которой были торжественно...
7 ноября 2017

В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем
Вот уже два с половиной месяца директор балабановской управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ...
7 ноября 2017

В Балабанове завершили работы по федеральной программе
В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в...
8 ноября 2017

Ремонт на водопроводе оставит Балабаново без воды
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся к обезвоживанию центральной части города. Предполагается,...


 Архив новостей
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017

Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза». Как...
Происшествия
6 ноября 2017

Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Вчера вечером весь город следил за новостями из ТРК «Триумф Плаза», откуда были эвакуированы как посетители,...
Экономика
2 ноября 2017

На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Сегодня в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и...
Строительство
31 октября 2017

Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Второго ноября в столице правительство Калужской области и корпорация MIG2000 подпишут соглашение о строительстве...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.