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Обнинский Центр социального обслуживания населения нуждается в помощи!

10 ноября 2017
Социалка


Обнинский Центр социального обслуживания населения нуждается в помощи!

Сотрудники обниснкого центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обратились к жителям города с просьбой подарить организации технические средства реабилитации, которые на данный момент стоят и, что называется, пылятся в сторонке.

К таким средствам относятся кресла-коляски, костыли, трости, ходунки и так далее. Также в социальном центре будут рады памперсам, пеленкам и другим вещам, необходимым для ухода за лежачими больными.

Отметим, что все будет передано нуждающимся в поддержке гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Оказать благотворительную помощь и принести вышеописанное можно по адресу: Ленина, 106. Справки по телефону: (48439) 6-78-61.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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