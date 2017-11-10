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10 ноября 2017
Социалка
Обнинский Центр социального обслуживания населения нуждается в помощи!
Сотрудники обниснкого центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обратились к жителям города с просьбой подарить организации технические средства реабилитации, которые на данный момент стоят и, что называется, пылятся в сторонке.
К таким средствам относятся кресла-коляски, костыли, трости, ходунки и так далее. Также в социальном центре будут рады памперсам, пеленкам и другим вещам, необходимым для ухода за лежачими больными.
Отметим, что все будет передано нуждающимся в поддержке гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Оказать благотворительную помощь и принести вышеописанное можно по адресу: Ленина, 106. Справки по телефону: (48439) 6-78-61.
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