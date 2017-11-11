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11 ноября 2017
Дороги
Парковку возле «Коробейников» расширят по инициативе предпринимателя
- Раньше здесь было форменное безобразие, машины ездили чуть ли не по тротуару, поэтому обустройство этой зоны должно решить имеющиеся здесь транспортные проблемы, - заявила Ольга Ивановна.
Также, в управлении архитектуры отметили, что все проходящие работы ведутся на абсолютном законном основании и были согласованы не только с городской администрацией, но и с сотрудниками ГИБДД и коммунальных служб.
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