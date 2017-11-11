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11 ноября 2017
ЖКХ
Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку
Не так давно, с другой стороны дома была построена новая детская площадка, и местные малыши даже думать забыли про одиноко стоящую здесь старую песочницу, однако местным любителям спиртных напитков она пришлась очень по вкусу!
- Каждые выходные кто-нибудь тут сидит и пьет пиво. А что, хорошо устроились – можно и попу посадить, и до магазина два шага, - негодует местный житель Иван КАШИН.
После отдыха компании маргиналов оставляют за собой горы мусора, которого внутри песочницы скопилось столько, что покосившаяся деревянная конструкция уже больше смахивает на помойку, чем на место игр детворы.
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