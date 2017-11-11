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Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку

11 ноября 2017
ЖКХ


Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку

Двор по улице Гагарина, перед домом №31, представляет собой зарастающий травой пустырь, по которому люди проходят только по дороге в магазин или чтобы «срезать» свой путь.

Не так давно, с другой стороны дома была построена новая детская площадка, и местные малыши даже думать забыли про одиноко стоящую здесь старую песочницу, однако местным любителям спиртных напитков она пришлась очень по вкусу!

- Каждые выходные кто-нибудь тут сидит и пьет пиво. А что, хорошо устроились – можно и попу посадить, и до магазина два шага, - негодует местный житель Иван КАШИН.

После отдыха компании маргиналов оставляют за собой горы мусора, которого внутри песочницы скопилось столько, что покосившаяся деревянная конструкция уже больше смахивает на помойку, чем на место игр детворы.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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