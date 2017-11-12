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Обницны своими силами установили во дворе песочницу

12 ноября 2017
Благоустройство


Обницны своими силами установили во дворе песочницу

Вчера жители домов № 48 и50 по проспекту Маркса, несмотря на непогоду, организовали субботник.

Повод для такой активности у горожан был самый что ни на есть значимый. Обнинцы собственными силами собрали и установили дополнительную песочницу для местной детворы.

- Дождь и слякоть - это мелочи. Для своих же детей стараемся, ради такого дела можно и потерпеть, - поделился один из местных жителей Игорь ДЫМОВ.

Активную помощь неравнодушным горожанам также оказывали депутаты обнинского городского собрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ и Елена КОРНИЛОВА.

Напоминаем, что работы по благоустройству двора проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», и подать заявку на включение своего двора в проект можно уже сейчас.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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