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12 ноября 2017
Наука и техника
Обнинские ученые стали призерами престижного научного конкурса
Как сообщил пресс-центр предприятия, выступали обнинцы в составе команды Госкорпорации Ростех, в компетенции «Технологии композитов».
Серебро нашим ученым принес изготовленный ими всего за три дня шлем для шорт-трека, который несмотря на свою легкость продемонстрировал высокую прочность и упругость.
К слову, в этом году в чемпионате приняло участие 29 команд, представляющих ведущие компании страны, а вне конкурса, свое мастерство продемонстрировали гости из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР.
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