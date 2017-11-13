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В Обнинск по-тихому «пришел» «Ашан»

13 ноября 2017
Торговля


В Обнинск по-тихому «пришел» «Ашан»

В последнее время жителей волновал вопрос: не собирается ли гипермаркет «Атак» покинуть первый наукоград?

На тревожные мысли людей навели пустующие полки магазина на проспекте Маркса. Однако на днях ситуация прояснилась.

Как оказалось, гипермаркет «Атак» меняет оболочку и становится «Ашаном». Об этом красноречиво свидетельствуют надписи на тележках, да и внутри магазина появились красноречивые объявления, хотя кое-где до сих пор можно встретить надпись «Атак».

Такой ребрендинг французский ритейлер Auchan начал проводить еще несколько лет назад. В ходе кампании 180 супермаркетов «Атак» должны сменить свое название на «Ашан», потому что доверие покупателей к последнему выше.

Вместе с названием изменится и ассортимент. Основной упор в новых «Ашанах» будет сделан на овощи, фрукты и свежую выпечку. В каждом таком супермаркете появится собственная пекарня.

Однако таких «вкусных» цен, которыми славятся столичные «Ашаны», в мелких магазинах может и не быть. Так, например, когда супермаркет этой сети открылся в соседнем Балабанове, покупатели отмечали, что по некоторым позициям магазин даже проигрывает своим конкурентам.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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