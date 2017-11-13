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13 ноября 2017
Благоустройство
Каток в городском парке станет лучше, а горка шире
Надо сказать, что главной претензией, которую успели высказать посетители катка в прошлом году, была его неровная поверхность. Однако теперь, по словам Жанны Владимировны, этот недочет устранен.
- В настоящее время земляное покрытие уже выровнено практически «в ноль». Кроме этого по периметру катка мы установили борта, которых в прошлом году не было, - прокомментировала Давыдова.
Примечательно, что площадь катка на этот раз тоже несколько увеличится - приблизительно до 1600 квадратных метров.
Кроме того, здесь появится теплая раздевалка. А по соседству с катком вырастет двухскатная горка (в прошлом году она имела лишь один спуск).
Зальют же каток и горку приблизительно в начале декабря. Впрочем, как справедливо отметила Давыдова, это уже будет зависеть от погодных условий.
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