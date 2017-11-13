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В Обнинске отметили окончание Великого стояния на Угре

13 ноября 2017
Мероприятия


В Обнинске отметили окончание Великого стояния на Угре

Вчера в наукограде прошел ряд мероприятий посвященных победному окончанию Великого стояния на Угре.

Центром празднования стала территория Городского парка, где для горожан организовали программу, в ходе которой провели викторину и в игровой форме показали эпизоды противостояния русских и ордынских войск. Все желающие могли принять участие в конкурсах или просто потанцевать на свежем воздухе. Также в этот день для обнинцев работала ярмарка, и проводились, ставшие уже традиционными, занятия по скандинавской ходьбе.

Не остался в стороне и Музей истории города, где 12-ого ноября прошла тематическая лекция общества «Знание», посвященная исторической дате.

Отмечали победу русского оружия и в Калуге, где среди прочих мероприятий состоялось торжественное открытие памятника Ивану III, возглавлявшему русские войска в этом сражении.

Напоминаем, что Стоянием на Угре называются военные действия, произошедшие на калужской земле в 1480-ом году и знаменующие собой окончание татаро-монгольского ига.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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