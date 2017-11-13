В Обнинске взорвали гранату и «обезвредили» сумку

Два часа назад в соседнем с Обнинском городе Белоусово произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

Непростыми выдались минувшие выходные дни для обнинской службы МЧС.Спасателям два раза сообщали об угрозе взрыва. В первый раз их вызывали на городской пляж, где случайные прохожие обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной войны Ф-1. Боеприпас оказался с зарядом, так что на место приехали еще и минеры, которые подорвали его здесь же.Спасатели до сих пор гадают, откуда там могла взяться граната? Возможно, кто-то ее нашел в лесу и принес на пляж. Но теперь остается только гадать.А во втором случае вызов оказался ложным. На Маркса, 20 жильцы обнаружили вполне приличную на вид бесхозную сумку и заподозрили, что там может быть взрывчатка. Однако приехавшие специалисты нашли там, к счастью, только пустые бутылки. Кстати, хозяина тары не установили до сих пор.