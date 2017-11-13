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На улице Калужской обнаглевшие рекламщики перегородили тротуар

13 ноября 2017
Общество


На улице Калужской обнаглевшие рекламщики перегородили тротуар

В редакцию портала Obninsk.Name обратились возмущенные жители 38 и 39 микрорайонов, которые вчера не могли по-человечески пройти по улице Калужской из-за наспех сооруженной рекламной конструкции.

- Это просто безобразие какое-то, - жалуется жительница Обнинска Валентина В., - мы старые люди, нам тяжело сходить с бордюров, поэтому мы пользуемся съездами. А вчера какие-то умельцы, взяли и перегородили половину тротуара. Ну, прям, не проехать, не пройти!

Естественно в воскресенье наказать рекламщиков некому, у представителей городских служб в этот день - выходной. Однако предприниматели все равно решили подстраховаться, поэтому ни адреса, ни телефонов, ни названия предприятия, по которому можно было бы идентифицировать тех, кто установил плакат в неположенном месте, не было. Лишь стрелка с направлением движения показывала людям, куда они должны идти.

Видимо, чиновникам придется приложить немало усилий, чтобы идентифицировать нахалов, в противном случае они и дальше будут работать по принципу - что хочу - то ворочу.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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