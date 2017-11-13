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13 ноября 2017
Общество
На улице Калужской обнаглевшие рекламщики перегородили тротуар
- Это просто безобразие какое-то, - жалуется жительница Обнинска Валентина В., - мы старые люди, нам тяжело сходить с бордюров, поэтому мы пользуемся съездами. А вчера какие-то умельцы, взяли и перегородили половину тротуара. Ну, прям, не проехать, не пройти!
Естественно в воскресенье наказать рекламщиков некому, у представителей городских служб в этот день - выходной. Однако предприниматели все равно решили подстраховаться, поэтому ни адреса, ни телефонов, ни названия предприятия, по которому можно было бы идентифицировать тех, кто установил плакат в неположенном месте, не было. Лишь стрелка с направлением движения показывала людям, куда они должны идти.
Видимо, чиновникам придется приложить немало усилий, чтобы идентифицировать нахалов, в противном случае они и дальше будут работать по принципу - что хочу - то ворочу.
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