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Праздник полицейских в Обнинске прошел на торжественной ноте

13 ноября 2017
Силовики


Праздник полицейских в Обнинске прошел на торжественной ноте

10 ноября в здании обнинской полиции состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел.

В этом году праздник проходил под знаком знаменательного события в истории отечественных органов правопорядка - столетия советской милиции.
В праздничном мероприятии приняли участие руководство обнинской полиции, ветераны органов внутренних дел и личный состав ОМВД.
Поздравить ветеранов и полицейских с профессиональным праздником пришли глава обнинской администрации Владислав ШАПША, а также депутаты городского Собрания, представители местного казачества и ДНД.
В связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел главный полицейский города Александр КУДРЯШОВ наградил почетными грамотами не только действующих стражей порядка и ветеранов, имеющих высокие показатели в службе, но и представителей общественности за взаимодействие и вклад в совместную работу по охране общественного порядка.
В этот праздничный день от почетных гостей было сказано много искренних слов благодарности в адрес тех, кто связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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