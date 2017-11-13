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Обнинские полицейские просят помощи в установлении личности

13 ноября 2017
Силовики


Обнинские полицейские просят помощи в установлении личности

Сотрудники обнинского отдела Министерства Внутренних Дел устанавливают личность женщины, запечатленной на камере видеонаблюдения.

Тем, кому что-либо известно о данном человек и его местонахождении, убедительная просьба позвонить по телефонам: 39-4-98-11, 39-4-98-04 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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