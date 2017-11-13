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13 ноября 2017
Силовики
Обнинские полицейские просят помощи в установлении личности
Тем, кому что-либо известно о данном человек и его местонахождении, убедительная просьба позвонить по телефонам: 39-4-98-11, 39-4-98-04 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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