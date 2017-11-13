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Обнинский поджигатель мусора пошел ва-банк?

13 ноября 2017
Криминал


Обнинский поджигатель мусора пошел ва-банк?

Журналисты нашего портала неоднократно писали о том, что в Обнинске участились случаи поджога мусора.

Причем как в мусорных контейнерах, так и в мусоропроводах. И вот сегодня утром данная ситуация достигла такого накала, что о ней сказал на планерке глава городской администрации Владислав ШАПША.

Как оказалось, с раннего утра на пульт МЧС поступило более 10 звонков от жителей, которые сообщили о подобных возгораниях. Первый звонок был принят в 5:41, а последний – в 7:08 утра. Начальник управления ГО и ЧС при администрации города Сергей КРАСКО проинформировал, что всего было зафиксировано 11 фактов поджога. И можно не сомневаться в том, что это не самовозгорание. Специалисты уже сделали такой предварительный вывод. Хотя расследование пока не закончено.

Как сообщил Краско, по всем фактам составлены акты и все документы переданы в правоохранительные органы. Начальник ОМВД по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ заверил, что расследование уже проводится. Виновных установят и накажут.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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