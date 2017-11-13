Обнинск
Новости
В Боровск слетятся самые активные мамы

13 ноября 2017
Мероприятия


В Боровск слетятся самые активные мамы

В прошлом году в соседнем с Обнинском Боровске прошел первый Слет активных мам.

Мероприятие, организатором которого выступил Центр помощи семье и детям «Гармония», призвано объединить самых увлеченных и многогранных родительниц Боровского района, а также показать, что современные мамы – не просто домохозяйки.

25 ноября в районном Доме культуры в Боровске состоится второй Слет, приуроченный ко Дню матери. Принять в нем участие может любая мама, которой готова поделиться своим хобби с окружающими.

Организаторы обещают различные мастер-классы, выставки фоторабот и рукоделия, игры с детьми и праздничный концерт, который завершит церемония награждения участниц слета.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 170

Последние новости из рубрики «Мероприятия» и по тэгам #Боровск, #День матери, #слет:


13 ноября 2017

В Обнинске отметили окончание Великого стояния на Угре
Вчера в наукограде прошел ряд мероприятий посвященных победному окончанию Великого стояния на Угре. Центром...
13 ноября 2017

Праздник полицейских в Обнинске прошел на торжественной ноте
10 ноября в здании обнинской полиции состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов...
10 ноября 2017

В Боровске взялись за люки
В соседнем с Обнинском Боровске продолжаются ремонтные работы на пешеходных и автомобильных дорогах города.
10 ноября 2017

Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования...
10 ноября 2017

В Боровске поставили запятую в капремонте
В соседнем с Обнинском Боровске на двух объектах завершились работы, которые проводили по программе капитального...
10 ноября 2017

Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел. Не могли обойти это событие и в...
9 ноября 2017

Обнинские полицейские пригласили школьников в гости
21 ноября обнинская полиция проведет день открытых дверей для учащихся местных общеобразовательных учреждений.
8 ноября 2017

Обнинским подросткам вручил паспорта начальник ОМВД
В Обнинске состоялась общероссийская акция «Мы – граждане России», в рамках которой были торжественно...
9 ноября 2017

Боровск сделали липовым городом
Несмотря на позднюю осень, в соседнем с Обнинском Боровске прошли озеленительные работы. Акцию "Наше...
7 ноября 2017

«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку
В соседнем с Обнинском Боровске в Районном Доме культуры готовятся провести очередную дискотеку школьников.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.