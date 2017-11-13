Обнинск
Новости
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев

13 ноября 2017
ЖКХ


Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев

С 15-ого ноября наружное освещение в городе начнет работать по новому графику.

Начиная со среды, время включения и выключения света на городских улицах будет меняться ежедневно, в зависимости от длительности светового дня.

Подобное новшество будет опробовано в наукограде впервые, ранее график работы фонарей менялся значительно реже – раз в пять дней. Как отметил директор МП «Горэлектросети» Андрей МАРЧЕНКО, сделано это, в первую очередь, для удобства горожан.

- Нам поступали жалобы о том, что освещение включается поздно, когда уже стемнело. Сейчас наши технические возможности позволяют вносить корректировки каждый день, чем и будем заниматься, - заявил Андрей Анатольевич.

К слову, общее время работы наружного освещения в год составляет 4000 часов.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 159

Последние новости из рубрики «ЖКХ»:


10 ноября 2017

В Боровске поставили запятую в капремонте
В соседнем с Обнинском Боровске на двух объектах завершились работы, которые проводили по программе капитального...
11 ноября 2017

Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку
Двор по улице Гагарина, перед домом №31, представляет собой зарастающий травой пустырь, по которому люди...
9 ноября 2017

Серьезная авария в Старом городе: жители многоэтажки остались без тепла и без света!
В настоящее время обнинская аварийно-диспетчерская служба устраняет серьезную коммунальную аварию в Старом...
10 ноября 2017

Обнинцы смогут следить за работой коммунальщиков в режиме онлайн
Сегодня директор МПКХ Владислав УС провел для журналистов специальный брифинг, на котором рассказал об...
8 ноября 2017

Бдительный житель Обнинска не допустил взрыва газа
В Обнинске опять произошла утечка газа в жилом доме. В этот раз его резкий запах ощутил у себя в квартире...
8 ноября 2017

Энергетики попросили «ПИК-Комфорт» ответить за долги УК «ЖКУ»
Громкий скандал в коммунальной отрасли первого наукограда вызвал переход УК «ЖКУ» под крыло ООО «ПИК-Комфорт».
8 ноября 2017

Ремонт на водопроводе оставит Балабаново без воды
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся к обезвоживанию центральной части города. Предполагается,...
7 ноября 2017

Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей
В минувшие выходные в Обнинске жильцы дома № 30 по улице Энгельса около 14 часов оставались без воды...
5 ноября 2017

Главного мусорщика области выберут по конкурсу
Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами в Калужской области стоит достаточно остро. С января...
3 ноября 2017

Прорыв трубы превратил двор на Гагарина в «маленькую Венецию»
Не так давно, жители дома №2 по улице Гагарина могли наблюдать, как под их окнами разлилось миниатюрное...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.