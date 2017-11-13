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13 ноября 2017
ЖКХ
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С 15-ого ноября наружное освещение в городе начнет работать по новому графику.
Начиная со среды, время включения и выключения света на городских улицах будет меняться ежедневно, в зависимости от длительности светового дня.
Подобное новшество будет опробовано в наукограде впервые, ранее график работы фонарей менялся значительно реже – раз в пять дней. Как отметил директор МП «Горэлектросети» Андрей МАРЧЕНКО, сделано это, в первую очередь, для удобства горожан.
- Нам поступали жалобы о том, что освещение включается поздно, когда уже стемнело. Сейчас наши технические возможности позволяют вносить корректировки каждый день, чем и будем заниматься, - заявил Андрей Анатольевич.
К слову, общее время работы наружного освещения в год составляет 4000 часов.
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