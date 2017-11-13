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13 ноября 2017
Общество
Обнинские вандалы встали на путь исправления
Как рассказал Андрей Анатольевич, в наукограде по состоянию на сегодняшний день возросло количество фонарей, в целом, прирост по сравнению с прошлыми годами составил четыре процента.
Особенно отрадным как для Марченко, так и для всех сотрудников администрации, является тот факт, что вандалы – любители разбивать фонари в последнее время стали меньше «буйствовать».
Как подчеркнул Андрей Анатольевич, в этом году не было ни одного акта вандализма.
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