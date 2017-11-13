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13 ноября 2017
Спорт
Обнинская шахматистка стала первой
Девушка на днях уверенно победила своих соперников на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу, состоявшемся в Бресте. Она стала чемпионкой в обеих этих номинациях. В связи с чем, глава администрации города Владислав ШАПША вручил ей цветы и награды.
На планерке было отмечено, что Анна на сегодняшний день является действующей чемпионкой мира в трех шахматных композициях из четырех возможных. И благодарность за такие достижения своей воспитанницы Владислав Валерьевич выразил и тренеру девушки Игорю СОКРУСТОВУ.
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