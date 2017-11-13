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800 жителей Обнинска перейдут на новый график работы

13 ноября 2017
Общество


800 жителей Обнинска перейдут на новый график работы

На сегодняшней планерке в обнинской городской администрации директор Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА рассказала о положении дел на рынке труда.

По ее словам, в целом ситуация здесь стабильная. А уровень безработицы в настоящее время составляет 0, 31 % от количества активного населения.

По информации Пелевиной, каждая пятая вакансия относится к работе в области соцобеспечения. При этом в заведениях культуры имеется всего три свободных ставки.

Также Татьяна Ивановна сообщила о новости, которая ждет жителей Обнинска, работающих на предприятиях: «Метра», «Сигнал» и «Рууки Рус». Более 800 сотрудников этих фирм перейдут на сокращенный график работы. И случится это уже к концу текущего года.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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