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Боровская администрация массово ищет сотрудников

13 ноября 2017
Общество


Боровская администрация массово ищет сотрудников

В Боровском районе всегда был дефицит квалифицированных кадров, который восполняли, приглашая специалистов из других районов Калужской области.

Однако эта проблема носила единичный характер. Теперь же администрация Боровского района распространила информацию о поиске сразу семи сотрудников, в которых она нуждается.

В частности на данный момент вакантными остаются должности ведущего эксперта и заместителя заведующего отделом строительства, транспорта и ЖКХ, а также ведущих экспертов в отделы градостроительства, земельных и имущественных отношений и экономического развития и инвестиций. Кроме этого ищут начальника и диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы, а также водителя на легковой автомобиль.

Отметим, что три высшие руководящие должности исполнительно-распорядительного органа Боровского района уже занимают «приезжие» специалисты из других городов, включая главу администрации района Илью ВЕСЕЛОВА.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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