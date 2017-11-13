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Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов

13 ноября 2017
Силовики


Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов

Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, как всегда, подвел итоги работы своих подчиненных за прошедшую неделю.

Так, по его словам, за это время на территории района было совершено 26 преступлений и 20 из них раскрыто по «горячим» следам. Среди происшествий были зафиксированы 14 краж, два причинения тяжкого вреда здоровью, а также одно изнасилование.

Что касается работы ГИБДД, то за неделю выявлено два нетрезвых водителя, шесть случаев выезда на встречную полосу, 19 машин с нечитаемыми номерами, шесть автомобилей с отсутствующими детскими креслами и девять пешеходов, нарушивших ПДД.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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