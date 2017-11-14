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Детям с ограниченными возможностями хотят показать водный мир

14 ноября 2017
Дети


Детям с ограниченными возможностями хотят показать водный мир

Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония» на днях обратился к боровчанам с призывом подарить детям-инвалидам праздник – поездку в «Москвариум».

Для осуществления этой идеи требуются деньги на приобретение билетов на водное шоу и заказ автобуса.

Сотрудник центра запланировали визит в подводный мир в рамках декады инвалидов, которая традиционно проводится в начале декабря и приурочена к Международному Дню инвалидов, отмечаемого 3декабря.

Специалисты «Гармонии» просят жителей Боровского района именно такой конкретной помощью проявить внимание к детям с ограниченными возможностями, у которых в большинстве своем жизнь проходит мимо общения со сверстниками, путешествий и развлечений, так доступных здоровым детям.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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