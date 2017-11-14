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14 ноября 2017
Дети
Детям с ограниченными возможностями хотят показать водный мир
Для осуществления этой идеи требуются деньги на приобретение билетов на водное шоу и заказ автобуса.
Сотрудник центра запланировали визит в подводный мир в рамках декады инвалидов, которая традиционно проводится в начале декабря и приурочена к Международному Дню инвалидов, отмечаемого 3декабря.
Специалисты «Гармонии» просят жителей Боровского района именно такой конкретной помощью проявить внимание к детям с ограниченными возможностями, у которых в большинстве своем жизнь проходит мимо общения со сверстниками, путешествий и развлечений, так доступных здоровым детям.
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