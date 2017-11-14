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Новый депутат обошелся Обнинску в полмиллиона рублей

14 ноября 2017
Выборы


Новый депутат обошелся Обнинску в полмиллиона рублей

На предстоящем заседании бюджетного комитета, которое состоится завтра, избранники народа рассмотрят исполнение бюджета за девять месяцев текущего года.

Депутаты должны будут внести изменения в основной финансовый документ, которые не были учтены при планировании. Так, например, при утверждении бюджета текущего года чиновники еще не знали, что городу придется потратиться на проведение выборов, чтобы жители могли определиться, кто займет освободившееся кресло Надежды РОЖКОВОЙ. На эти цели было потрачено 497 678 рублей.

Конечно, представлять интересы народа человек с судимостью не должен, однако суммы, которые были потрачены на выборы, могли бы пригодиться, например, для решения вопросов благоустройства.

К обсуждению главного финансового документа предстоящего года, парламентарии приступят уже в этот четверг. Напомним, в этом году сроки его рассмотрения были сокращены. И уже в следующую среду, 22 ноября, бюджет будет представлен на суд горожан на публичных слушаниях.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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